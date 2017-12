Syrien Ohne Putin geht nichts mehr

Nachdem die USA nicht einschritten, ergriff Russlands Präsident Wladimir Putin in Syrien die Initiative. Jetzt habe er Luftwaffe und Flotte in der Region auf Dauer installiert und sei so zum Player geworden, kommentiert Sabine Adler. Doch der Konflikt sei nicht gelöst.

Von Sabine Adler

