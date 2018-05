Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen - OPCW - haben nach russischen Militärangaben ihre Untersuchungen in der syrischen Stadt Duma beendet.

Ihre Aufgabe war es zu prüfen, ob es dort Anfang April tatsächlich einen Giftgasangriff gab. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau erklärte, die Inspekteure hätten ein Krankenhaus sowie zwei Wohnungen besucht und mit möglichen Zeugen gesprochen. Dabei hätten die Fachleute auch ein von russischen Soldaten entdecktes Labor und ein Chemikalienlager in Augenschein genommen.



Bei dem mutmaßlichen Giftgasangriff waren in Duma mehr als 40 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden. Russland, das im Syrien-Konflikt die Regierung Assad unterstützt, vertritt die These, dass syrische Rebellen sich Zugang zu dem Gift verschafft hätten. Der Westen macht die syrische Regierung verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.