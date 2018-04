Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Giftgas-Einsatz in der syrischen Stadt Duma sind noch nicht angelaufen.

Ein UNO-Sprecher sagte, man verhandele weiterhin in Damaskus über Sicherheitsarrangements für die Chemiewaffen-Experten. Nach den Worten des russischen Vizeaußenministers Bogdanow hinderten Aufständische die OPCW-Experten daran, nach Duma zu gelangen.



Aus dem russischen Außenministerium hieß es außerdem, am mutmaßlichen Angriffsort seien Chemikalien aus deutscher und britischer Produktion gefunden worden. Syrische Regierungstruppen seien auf Chlorbehälter und Rauchgranaten gestoßen. - Bei dem Vorfall in Duma soll am 7. April auch Chlorgas zum Einsatz gekommen sein. Westliche Staaten machen die syrische Führung für den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz verantwortlich, Damaskus und Moskau bestreiten das.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.