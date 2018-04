Nach tagelanger Verzögerung hat die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen nun mit dem Einsatz im syrischen Duma begonnen.

Dabei geht es um die Frage, ob in der Stadt am 7. April tatsächlich ein Giftgasangriff stattgefunden hat. Die OPCW teilte mit, dass ihre Experten einen der Orte in Duma besucht und Proben genommen haben. Ein weiterer Besuch sei denkbar, hieß es. Die Proben werden nun zur Analyse in das Labor der OPCW in den Niederlanden gebracht.



Der Einsatz der Fachleute war immer wieder verschoben worden. Russland und Syrien machten dafür Sicherheitsbedenken geltend, westliche Diplomaten äußerten die Befürchtung, dass die Zeit dazu genutzt worden sei, Beweise zu beseitigen. Als Vergeltung für den mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen hatten die USA, Frankreich und Großbritannien Luftangriffe in Syrien geflogen.

