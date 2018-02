Einen Tag nach der UNO hat auch die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen Untersuchungen zu möglichen Giftgasangriffen in Syrien eingeleitet.

Eine Ermittlungskomission werde alle Angaben überprüfen, teilte ein Sprecher in Den Haag mit. - In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Berichte gegeben, nach denen die syrischen Regierungstruppen in der belagerten Rebellenhochburg Ost-Ghouta Chlorgas eingesetzt haben. Ähnliche Hinweise kamen zuletzt auch aus der Region Idlib. Damaskus bestreitet die Vorwürfe.

