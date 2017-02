Syrien Opposition berichtet von Kämpfen mit Regierungstruppen

Ein syrischer Weißhelm rennt durch Rauch in der Stadt Douma nahe Damaskus, die von Regimegegnern gehalten wird. (AFP / Sameer Al-Doumy)

Es gibt erneut Berichte über einen Bruch der Waffenruhe in Syrien.

Wie die oppositionelle Freie Syrische Armee meldete, lieferten sich Regierungstruppen und Regimegegner östlich von Aleppo Kämpfe. Nach Angaben von Aufständischen wurde zudem die Stadt Homs von Flugzeugen der syrischen Armee angegriffen. Dabei seien in Al-Waer drei Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden.



Seit Dezember gilt in Syrien eine Waffenruhe, die aber immer wieder gebrochen wird. In Genf laufen derzeit Friedensgespräche für Syrien. Sie werden nach wie vor ohne direkte Begegnung der verfeindeten Parteien geführt.