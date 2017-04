Der Syrische Nationalrat hat den US-Militärschlag gegen einen Stützpunkt der syrischen Armee begrüßt.

Der Nationalrat ist eine der größten Gruppierungen der syrischen Opposition. Sein Vertreter Al-Mousllie sagte im Deutschlandfunk, der Angriff gebe Grund zur Hoffnung, obwohl es noch zu früh sei, von einer Wende im Krieg zu sprechen. Al-Mousllie betonte, nun sei es an den USA, auch ernsthaft über eine politische Lösung zu verhandeln. Der Politologe Perthes sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, der US-Luftangriff könne Bewegung in den Verhandlungsprozess bringen - möglicherweise schon nächste Woche, wenn der amerikanische Außenminister Tillerson zu Gesprächen nach Moskau reise. Russland gilt ebenso wie der Iran als eines der letzten Länder, die das syrische Assad-Regime unterstützen. Der iranische Präsident Rohani kritisierte, der US-Militärschlag stärke den Extremismus und den Terror in der Region und fördere weltweit die Instabilität. Zugleich forderte Rohani eine unabhängige Untersuchung des mutmaßlichen Giftgas-Einsatzes der syrischen Armee. Als Reaktion auf diesen Einsatz hatten die USA den Luftwaffenstützpunkt nahe der syrischen Stadt Homs bombardiert.