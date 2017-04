Der Syrische Nationalrat begrüßt den US-Militärschlag gegen einen Luftwaffenstützpunkt der syrischen Armee.

Der Nationalrat ist eine der größten Gruppierungen der syrischen Opposition. Ihr Vertreter al-Mousllie sagte im Deutschlandfunk, es sei zwar zu früh, um von einer Wende im Krieg zu sprechen. Der Angriff gebe aber Grund zur Hoffnung und biete die Chance, ein Stück in Richtung Frieden zu gehen.

Al-Mousllie erwartet nach eigenen Worten jetzt von den USA, ernsthaft über eine politische Lösung zu verhandeln. In den vergangenen Monaten seien die Gespräche immer an Syriens Präsident Assad gescheitert, der offenbar an der Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft gezweifelt habe. - Das US-Militär hatte knapp 60 Tomahawk-Marschflugkörper auf den Luftwaffenstützpunkt Shayrat in der Nähe der syrischen Stadt Homs abgefeuert. Präsident Trump reagierte damit nach eigenen Worten auf einen mutmaßlichen Chemiewaffen-Angriff der syrischen Armee, deren Kampfflugzeuge von Shayrat aus gestartet sein sollen.



Der amerikanische Militärschlag war auch Thema auf einer Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates in New York. Russlands UNO-Botschafter Safronkow warf den USA dabei vor, internationales Recht gebrochen zu haben.