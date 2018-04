Das Regime des Baschar al Assad in Syrien wurde abgestraft wegen seines mutmaßlichen Einsatzes von Giftgas gegen das eigene Volk – und Deutschland war dafür aber nicht dabei. So hatte es Angela Merkel schon Mitte der Woche entschieden. Innenpolitisch war damit für relative Ruhe gesorgt, außenpolitisch aber der Grundstein gelegt, um jetzt ebenso unglaubwürdig wie ohnmächtig dazustehen.

Inakzeptabel ist der Einsatz von Chemiewaffen, daran gibt es keinen Zweifel, aber das einem skrupellosen Machthaber wie Assad klar zu machen, war nicht Sache Deutschlands. So hatte Merkel das entschieden. . Das sollten besser andere erledigen. An dieser Linie hat die Bundesregierung auch nach den Luftschlägen festgehalten. Nun kann man Bombardierungen ohne eine erkennbare Strategie für die Zeit danach durchaus hinterfragen. Aber wenn man mit den USA, Großbritannien und Frankreich überzeugt ist, dass auf einen groben Klotz ein grober Keil gehört, dass ein Chemiewaffeneinsatz unter keinen Umständen zu akzeptieren ist, dass Luftangriffe daher "erforderlich und angemessen" sind, dann kann man nicht so abseits stehen wie Deutschland das getan hat.

Alles wurde auf die USA, Großbritannien und Frankreich abgewälzt

Dann reicht eine hinterher verteilte schriftliche Erklärung einfach nicht, in der lediglich steht, Deutschland unterstütze es, dass unsere Verbündeten Verantwortung übernommen hätten. Worin bitteschön bestand denn diese deutsche Unterstützung? Sichtbar war sie nicht. Dabei hätte es gerade für Deutschland ausreichend Gründe gegeben, sich, wenn schon nicht mit Bomben, dann wenigstens mit einer anderen sichtbaren Form von Unterstützung, an der Strafaktion für Assad zu beteiligen.

Wenn man durchsetzen will, dass kein Regime auf diesem Globus Chemiewaffen einsetzen darf, wenn es auch noch um ein Land geht, das unmittelbar an Israel grenzt, also den Staat, für dessen Existenz gerade Deutschland eine ganz besondere Verantwortung hat, und wenn man das auch so erklärt hätte, dann hätte auch eine skeptische deutsche Öffentlichkeit verstanden, wenn Deutschland sich an diesen Luftschlägen wenigstens durch Aufklärung, Tankflugzeuge oder Vergleichbares beteiligt hätte. Aber nicht einmal das. Alles wurde auf die USA, Großbritannien und Frankreich abgewälzt.

Diese seien ja auch ständige Mitglieder im Weltsicherheitsrat. Das wiederum lässt aufhorchen, will doch Deutschland diesem Gremium auch gerne wieder angehören. Deutschland sei bereit sei, mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen lautet allenthalben die Begründung. Es fragt sich nur: Verantwortung für was? Wie glaubwürdig ist die Begründung für einen erst einmal nicht-ständigen und vielleicht irgendwann auch einmal ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat, wenn wie an diesem Wochenende die Verantwortung nicht wahrgenommen wird, sobald es brenzlig wird. Deutschland hat sich in Sachen Syrien außenpolitisch verzwergt. Diesen tief liegenden Ausgangspunkt gilt es im Hinterkopf zu haben, wenn jetzt von deutscher Seite versucht wird, verloren gegangenes Terrain wieder zurückzugewinnen. Als ob das, was militärisch verbockt wurde, diplomatisch mal eben so wieder ausgeglichen werden könnte, nachdem sich Deutschland so zum Leichtgewicht gemacht hat.

Amerikanisch-russischen Beziehungen aus dem Eiskeller holen

Außenminister Maas hat eine neue außenpolitische Offensive für eine politische Lösung in Syrien angekündigt. Gemeinsam mit Frankreich will er sich für die Schaffung eines internationalen Formates einflussreicher Staaten einsetzen, das neue Schlagkraft in den Friedensprozess bringen soll. Frank-Walter Steinmeier liegt da wohl richtiger, wenn er feststellt, dass sich erst die USA und Russland verständigen müssen, sonst liegen die Chancen für einen Frieden in Syrien bei Null. Also gilt es, die amerikanisch-russischen Beziehungen aus dem Eiskeller zu holen, Trump zu überzeugen, dass sich die USA im Nahen Osten nicht aus dem Staub machen dürfen und Putin aufzuzeigen, dass ein Festhalten am Schlächter Assad Russland mehr schadet als nützt. Viel Arbeit für ein Deutschland, das sich, um wirklich gehört zu werden, in den letzten Tagen ziemlich klein gemacht hat.

Theo Geers, 1959 in Sögel geboren, Studium der Volkswirtschaft an der Universität Köln, seit 1984 freier Journalist u. a. für DLF, WDR und andere ARD-Anstalten, seit 1991 als Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandfunk. 1997 bis 2001 Korrespondent in Brüssel, 2010 bis 2011 Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt, seit 2012 Berliner Korrespondent für die Programme des Deutschlandradio, Themenschwerpunkt Wirtschaft und Finanzen.