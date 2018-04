Russland sendet Signale auf zwei Ebenen: Auf der einen Seite gibt sich das russische Militär abwehrbereit, sich und die Stellungen des syrischen Militärs gegen Angriffe zu schützen. Auf der anderen Seite, wenn es stimmt, was Zeitungen berichten, sucht das russische Militär den Kontakt zur amerikanischen Seite, um das Schlimmste zu verhindern. Das ist angesichts der Situation, in die sich alle Beteiligten hineinmanövriert haben, ein richtiger Ansatz.

Das Schlimmste wäre ein mehrfacher Angriff westlicher Armeen auf Syrien und der Tod russischer Soldaten. Dies würde Moskaus Präsenz in Syrien gefährden und diese Herausforderung könnten die russischen Militärs kaum auf sich beruhen lassen. Sie wären zu einer Reaktion gezwungen. Aber die infrage kommenden Optionen sind sämtlich für Moskau gefährlich. Ein direkter Gegenangriff etwa auf Einheiten der USA käme einer Eskalation gleich, die sich nur noch schwierig kontrollieren ließe. Die zweite Möglichkeit bestünde in Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten über die Zukunft Syriens. Damit würde das Geflecht von Interessen in Syrien, in dem schon jetzt neben Russland selbst, auch Assad, der Iran, die Türkei, Kurden, Israel, Extremisten und vielleicht noch einige liberal gesinnte Oppositionelle miteinander ringen, noch schwieriger beherrschbar.

Moderate Tonlage auf Trumps

Diese schwierigen Optionen vor Augen, leuchtet ein, weshalb die russische Führung als Antwort auf die Tweets von Donald Trump eine moderate Tonlage wählt, um die Klippe zu umschiffen. Gut möglich, dass manch ein Stratege die Entscheidung von vor fast drei Jahren, in Syrien militärisch einzugreifen, nicht mehr für die Klügste hält. Damals galt die Annahme, dass sich die Vereinigten Staaten für Syrien verlässlich kaum noch interessieren und ein dauerhaftes Machtvakuum hinterlassen, das Russland füllen kann. Doch dann kam Donald Trump – und Verlässlichkeit war einmal.

Umso unverständlicher ist es, wie trotzig sich Russland gegen eine gemeinsam mit anderen Ländern getragene Aufklärung dessen wendet, was in Duma geschehen ist. Stattdessen veröffentlicht das Verteidigungsministerium in kurzen Zeilen eine Erklärung, derzufolge eigene Spezialisten keinerlei Chemiewaffenrückstände gefunden hätten. Aber schon die nächstlogische Frage, wie sich die verletzten und toten Zivilisten erklären, bleibt offen. Russlands Syrienpolitik müsste selbst verlässlich sein, doch hat sie sich in ihren eigenen Unwahrheiten verfangen. Denn: Stellt sich heraus, dass Assads Armee noch Chemiewaffen besitzt, die sie doch unter russischer Vermittlung angeblich alle vernichtet hat, fände sich Moskau in großen Erklärungsnöten wieder.

Die Tweets des amerikanischen Präsidenten, so wenig stringent sie sind, haben eine Erkenntnis zutage befördert: Die russische Syrienpolitik ist nicht so durchdacht, wie sie lange Zeit aussah. Sie wird jetzt gerade einem großen und gefährlichen Stresstest unterzogen. Ob sie ihn besteht, ist offen.

Thielko Grieß (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Thielko Grieß, geboren in der Nähe von Osnabrück, hat Kultur-, Politik- sowie Medienwissenschaften in Leipzig, Ljubljana und Jena studiert. Während des Studiums hat er in verschiedenen Hörfunkredaktionen des Mitteldeutschen Rundfunks in Halle und Magdeburg sowie als freier Mitarbeiter für das Deutschlandradio gearbeitet. Er war im Gründungsteam der Nachrichtenredaktion von DRadio Wissen und hat beim Deutschlandradio volontiert. Danach hat er im Deutschlandfunk u. a. die Frühsendung "Informationen am Morgen" moderiert. Nach einem Studienaufenthalt an der Staatlichen Universität im russischen Nowosibirsk berichtet er seit Februar 2017 aus dem Studio Moskau über Russland, Weißrussland, den Kaukasus und Zentralasien.