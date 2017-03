Der russische Präsident Putin hat die Zusammenarbeit mit der Türkei im Syrienkonflikt gelobt.

Die Feuerpause sei zum großen Teil das Ergebnis der Vermittlungsbemühungen beider Länder, sagte Putin nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Moskau. Putin betonte, sein Land kooperiere im Syrien-Konflikt eng mit der Türkei.



Beide Länder hatten sich zuletzt wieder angenähert, nachdem die Beziehungen durch den Abschuss eines russischen Kampfflugzeuges an der türkisch-syrischen Grenze belastet worden waren. Die Waffenruhe in Syrien gilt als brüchig.