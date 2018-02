Russlands Präsident Putin hat für die syrische Region Ost-Ghuta eine tägliche humanitäre Feuerpause angekündigt.

Das meldet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Verteidigungsminister Schoigu. Die Feuerpause solle morgen beginnen und täglich von 9 bis 14 Uhr gelten. In dieser Zeit solle ein Korridor geöffnet werden, damit Zivilisten die Möglichkeit hätten, das Gebiet zu verlassen.



Zuvor hatte UNO-Generalsekretär Guterres die Resolution des Sicherheitsrates für eine Waffenruhe in Syrien begrüßt und die sofortige Umsetzung angemahnt. Es sei höchste Zeit, die Hölle auf Erden dort zu beenden, sagte Guterres mit Blick auf die fortgesetzten Angriffe auf die von Rebellen kontrollierte Region.



Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, al-Hussein, warf den Veto-Mächten im Sicherheitsrat in diesem Zusammenhang vor, wichtige Resolutionen zum Schutz der Zivilbevölkerung zu verhindern. Zu Meldungen über einen erneuten Giftgas-Einsatz in Ost-Ghuta äußerte auch er sich nicht.



Mediziner berichten, viele Menschen hätten nach einer Explosion Symptome gezeigt, die durch Chlorgas hervorgerufen würden. Ein Kind sei gestorben, 18 Menschen seien behandelt worden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Meldungen nicht.



Die syrische Regierung hat immer bestritten, Giftgas einzusetzen. Das russische Verteidigungsministerium beschuldigte am Wochenende die Opposition in Ost-Ghuta, Chemiewaffen zu produzieren und die syrische Regierung dafür verantwortlich zu machen.



Im Beschluss des UNO-Sicherheitsrates vom Samstag wird eine einmonatige Waffenruhe für ganz Syrien gefordert, um humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Die Sprecherin von Unicef Deutschland, Charbonneau, nannte die Resolution ein Signal und einen Hoffnungsschimmer, vor allem für die Menschen in Ost-Ghuta. Die Feuerpause müsse nun aber rasch umgesetzt werden, sagte sie im Deutschlandfunk.



Die Lage in Syrien ist auch Thema beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Konkret geht es darum, wie der leidenden Zivilbevölkerung in dem Bürgerkriegsland geholfen werden kann. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini forderte ein Ende der Gewalt. Der luxemburgische Außenminister Asselborn betonte, es liege an Russland und dem Iran einerseits und der Türkei und den USA anderseits, die "Barbarei" zu stoppen.



Die Europäische Union setzte zwei weitere syrische Minister auf die Sanktionsliste, wie der EU-Ministerrat in Brüssel mitteilte. Demnach stehen damit insgesamt 257 Personen auf der Liste.



Mehr zum Thema können Sie in diesem Beitrag aus den "Informationen am Morgen" hören.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.