Syrien Rebellen drohen mit Aufkündigung der Waffenruhe

Zerstörte Straßenzüge in Ost-Aleppo. (dpa / picture alliance / Str)

In Syrien werfen mehrere Rebellengruppen der Regierung von Präsident Assad Verstöße gegen die vereinbarte Waffenruhe vor.

In einer Erklärung drohten sie damit, die landesweite Feuerpause aufzukündigen. Sie war von der Türkei und Russland ausgehandelt worden und gestern in Kraft getreten. Nach Angaben der oppositionsnahen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London haben die Kämpfe seitdem in weiten Teilen des Landes nachgelassen. Bei Gefechten im Westen Syriens soll es allerdings rund 30 Tote gegeben haben.