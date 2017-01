Syrien Rebellen drohen mit Aus für Friedensgespräche

In Syrien gehen die Kämpfe trotz Feuerpause weiter; hier Archivbilder aus Aleppo (AFP / KARAM AL-MASRI)

Die für Ende Januar geplanten Friedensverhandlungen für Syrien drohen zu scheitern.

Mehrere Rebellengruppen kündigten an, sich vorerst nicht weiter an der Vorbereitung der Gespräche mit der syrischen Regierung zu beteiligen. Als Grund nannten sie anhaltende Verstöße der syrischen Armee gegen die seit Freitag geltende Waffenruhe.



Die Friedensverhandlungen sollen unter Vermittlung Russlands, der Türkei und des Iran in der kasaschischen Hauptstadt Astana stattfinden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldet, hat die syrische Armee jedoch in den vergangenen Tagen unter anderem das Barada-Tal nahe Damaskus bombardiert. Von dort beziehen die Bewohner der Hauptstadt ihr Wasser. Die Regierung wirft den Rebellen vor, die Versorgung zu unterbinden.