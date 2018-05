Syrische Rebellen haben nach einem Bericht der Staatsmedien eine Enklave nördlich von Homs aufgegeben.

Sie hätten sich bereit erklärt, Regierungskräfte in das Gebiet zu lassen, meldete ein staatlicher Fernsehsender. Den Rebellen stehe es offen, in ein von Aufständischen gehaltenes Territorium im Norden Syriens umgesiedelt zu werden. In der jüngsten Zeit hatte es mehrere ähnliche Vereinbarungen zwischen der syrischen Regierung und Rebellengruppen gegeben.

