Syrische Rebellengruppen lehnen die von Russland angeregte Friedenskonferenz in Sotschi ab.

Das geht aus einer Erklärung hervor, die etwa 40 Gruppen unterzeichnet haben. Darin heißt es, Russland sei ein Aggressorstaat, der Kriegsverbrechen gegen Syrer begangen habe.



Auf Anregung der Regierung in Moskau soll am 29. und 30. Januar eine Konferenz im russischen Sotschi stattfinden. Sie ist Teil von Friedensbemühungen, die Russland gemeinsam mit der Türkei und dem Iran vorantreibt.



Russland unterstützt den syrischen Präsidenten Assad. Nach Angaben von Aufständischen kamen in dem Bürgerkrieg bei russischen Luftangriffen immer wieder viele Zivilisten ums Leben. Moskau betonte stets, nur feindliche Kämpfer anzugreifen.

