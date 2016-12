Syrien Rebellen töten in Al-Bab knapp 70 Islamisten

Das türkische Militär meldet den Tod von bis zu 70 Islamisten im nordsyrischen Al-Bab. (dpa-Bildfunk / AP / IHA / Ismail Coskun)

Im Norden Syriens haben Rebellen nach türkischer Darstellung knapp 70 Islamisten getötet.

Das türkische Militär teilte mit, die Kämpfe spielten sich in der Stadt Al-Bab ab und hätten die ganze Nacht über angedauert. Es seien mehr als 140 Ziele der Terrormiliz IS getroffen und dabei auch eines ihrer Hauptquartiere zerstört worden. Die Türkei unterstützt in Syrien zum einen die Gegner von Präsident Assad. Die türkische Armee hat zum anderen vor allem im Norden des Landes eine Offensive gestartet, um sowohl den IS als auch kurdische Kämfer aus dem Grenzgebiet zu vertreiben. Besonders umkämpft ist seit Tagen Al-Bab.