Syrien Rebellengruppen legen Gespräche über geplante Friedensverhandlungen auf Eis

In Syrien gehen die Kämpfe trotz Feuerpause weiter; hier Archivbilder aus Aleppo (AFP / KARAM AL-MASRI)

In Syrien haben mehrere Rebellengruppen sämtliche Gespräche über die geplanten Friedensverhandlungen mit der Regierung abgelehnt.

Wie mehrere Nachrichtenagenturen melden, wird die Entscheidung von zwölf Gruppen der Freien Syrischen Armee in einer gemeinsamen Erklärung damit begründet, dass die Regierungstruppen gegen die seit vier Tagen geltende Waffenruhe verstoße. Bislang war vorgesehen, dass sich Regierung und Aufständische Ende Januar zu Friedensgesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana treffen. Dies hatten Russland und die Türkei vermittelt. Beide Länder hatten auch die Waffenruhe ausgehandelt, die am vergangenen Freitag in Kraft getreten war.