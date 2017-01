Syrien Rebellengruppen sagen Gespräche vorerst ab

In Syrien gehen die Kämpfe trotz Feuerpause weiter; hier Archivbilder aus Aleppo (AFP / KARAM AL-MASRI)

In Syrien haben mehrere Rebellengruppen sämtliche Gespräche über die geplanten Friedensverhandlungen mit der Regierung abgelehnt.

Grund hierfür seien anhaltende Verstöße der Regierungstruppen

gegen die Waffenruhe, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von zwölf Gruppen der moderaten Freien Syrischen Armee. Bislang war vorgesehen, dass sich Vertreter des Assad-Regimes und Aufständische Ende des Monats zu Friedensgesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana treffen. Dies hatten Russland und die Türkei vermittelt. Beide Staaten hatten auch die Feuerpause ausgehandelt, die am vergangenen Freitag in Kraft getreten war.



Kämpfe wurden zuletzt vor allem aus der strategisch wichtigen Region Wadi Barada nahe Damaskus gemeldet. Dort soll das syrische Militär Rebellen aus der Luft angegriffen haben. Diese Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.