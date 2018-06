Nach internationaler Kritik hat die syrische Regierung ein Gesetz geändert, das Enteignungen von Haus- und Landbesitzern regelt.

Wie Außenminister Muallim in Damaskus mitteilte, haben Betroffene nun ein Jahr lang Zeit, Nachweise für ihr Eigentum zu erbringen. Das Gesetz war im April in Kraft getreten. Es erlaubt der Regierung, Stadtentwicklungsgebiete auszuschreiben, in denen Besitzer enteignet werden können. Im Gegenzug erhalten sie Anteile an dem neuen Immobilienprojekt.



Kritiker hatten die Befürchtung geäußert, dass es zum Beispiel für syrische Flüchtlinge schwierig werden könnte, Eigentumsnachweise zu erbringen. Durch den langjährigen Bürgerkrieg wurden viele Kataster zerstört.

