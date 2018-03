Syrische Regierungstruppen rücken im Rebellengebiet Ost-Ghuta immer weiter vor.

Das berichteten gleichermaßen die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und Staatsmedien in Damaskus. Armee und Verbündete hätten seit Beginn ihrer Offensive im vergangenen Monat mehr als 80 Prozent der Region unter ihre Kontrolle gebracht.



Beim Einschlag einer von Rebellen abgefeuerten Rakete in einem Vorort von Damaskus kamen Staatsmedien zufolge mindestens 35 Menschen ums Leben.



Auch aus der Provinz Idlib wird ein Zwischenfall gemeldet. Dort sollen bei einem Luftangriff auf Stellungen von Rebellen mindestens 13 Menschen getötet worden sein.



Die Angaben aus Syrien lassen sich von unabhängiger Seite nicht bestätigen.

