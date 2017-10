Das syrische Regime hat nach eigener Darstellung die Stadt Al-Mayadin im Osten des Landes zurückerobert.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldet, die Armee habe gemeinsam mit "verbündeten Kräften" die Kontrolle über die Stadt in der Region Deir Ezzor im Osten des Landes übernommen. Dabei wurde den Angaben zufolge eine große Zahl von Kämpfern der Terrormiliz IS getötet. Nach weiteren Medienberichten ist der Widerstand der Dschihadisten "kollabiert". Nun habe die Räumung von Minen begonnen. Der IS hatte Al-Mayadeen 2014 eingenommen.



Auch die Stadt Rakka im Norden des Landes steht kurz vor der Rückeroberung - allerdings nicht durch die syrische Armee, sondern durch arabisch-kurdische Verbände, die von den USA unterstützt werden. Nach übereinstimmenden Berichten haben sich dort zuletzt rund 100 IS-Kämpfer ergeben. Die syrischen Dschihadisten haben die Stadt bereits verlassen, über den Abzug der ausländischen IS-Anhänger wird gerade verhandelt.