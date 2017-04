Russland hat erneut mit einem Veto eine Syrien-Resolution im UNO-Sicherheitsrat verhindert.

Der von Großbritannien, Frankreich und den USA vorgelegte Entwurf sollte den mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen verurteilen und die Führung in Damaskus verpflichten, internationalen Ermittlern Zugang zu gewähren. Bereits in der vergangenen Woche waren mehrere Anläufe dieser Art gescheitert. China als weitere Vetomacht enthielt sich diesmal, was von den westlichen Staaten positiv gewertet wurde. Peking hatte sechs Mal seit Beginn des Bürgerkrieges gegen Resolutionen zu Syrien gestimmt.



Differenzen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten wurden auch beim Treffen der beiden Außenminister gestern in Moskau deutlich. US-Ressortchef Tillerson erklärte, die Beziehungen beider Länder seien wegen des Syrien-Streits auf einem Tiefpunkt angelangt. Sein russischer Kollege Lawrow warnte vor Bemühungen, den syrischen Staatschef Assad aus dem Amt zu entfernen. Er verwies auf Irak und Libyen, wo der Sturz der Machthaber durch ausländische Truppen zu Chaos geführt habe.