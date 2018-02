Der UNO-Sicherheitsrat hat sich noch nicht auf eine Resolution zu Syrien einigen können. Die Abstimmung wurde seit gestern Abend immer wieder verschoben. Als neuer möglicher Termin wurde nun heute Abend, 18 Uhr, genannt.

Russland hatte am Donnerstag mit seinem Veto einen ersten Entwurf blockiert. Die Vorlage wurde daraufhin abgeschwächt. Mit der Resolution soll eine Waffenruhe und die Lieferung humanitärer Hilfe für Zivilisten in umkämpften Gebieten ermöglicht werden.



Unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron riefen Russland auf, sich einer Waffenruhe nicht zu widersetzen. US-Präsident Trump nannte das Verhalten Russlands und des Iran in Syrien eine Schande.



In der Rebellenhochburg Ost-Ghuta bei Damaskus gingen gestern die Angriffe durch syrische Regierungstruppen weiter. Mindestens neun Zivilisten wurden nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte getötet.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.