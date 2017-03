Die USA beharren nicht mehr auf einem Machtwechsel in Syrien.

Die neue US-Regierung setze andere Prioritäten, sagte die amerikanische Botschafterin bei der UNO, Haley. Zwar stelle Präsident Assad ein Hindernis für Frieden dar. Washington strebe aber eine langfristige politische Lösung an und wolle dabei mit der Türkei und anderen Regionalmächten zusammenarbeiten. Haley betonte, es müsse auch versucht werden, den Einfluss von Syriens Verbündetem Iran zu begrenzen.



Vertreter der syrischen Opposition, die in Genf an Friedensgesprächen teilnehmen, hielten an ihrer Forderung nach einem Sturz des syrischen Machthabers fest.