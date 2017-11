Russische Kampfflugzeuge haben Ziele der Terrormiliz IS in Syrien angegriffen.

Es seien Stellungen außerhalb der von den Dschihadisten gehaltenen Stadt Boukamal an der Grenze zum Irak bombardiert worden, sagte Verteidigungsminister Schoigu der Nachrichtenagentur TASS.



Bei den Syrien-Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana hatte Russland gestern Abend vorgeschlagen, mehr als 30 politische Gruppierungen zu Verhandlungen zusammenbringen.

Demnach bereitet Moskau einen "Kongress zum nationalen syrischen Dialog" vor, der am 18. November in Sotschi stattfinden soll. Vertreter der syrischen Opposition wiesen den Vorstoß zurück. Zur Begründung hieß es, es handle sich um einen Versuch, die Gespräche unter UNO-Vermittlung in Genf zu konterkarieren.