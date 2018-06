Die russische Luftwaffe hat nach Angaben von Aktivisten Ziele in der syrischen Provinz Daraa bombardiert.

Es seien mehr als 25 Angriffe gegen von Rebellen kontrollierte Orte geflogen worden, meldete die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Angaben über Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor. Die Provinz Daraa an der Grenze zu Jordanien gehört zu den letzten Gebieten in dem Bürgerkriegsland, die noch von Rebellen kontrolliert werden. Der syrische Präsident Assad hat angekündigt, die Region wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Es ist das erste Mal in der laufenden Offensive der Armee, dass russische Kampfjets zum Einsatz kamen. In den vergangenen Tagen waren Tausende Zivilisten vor Kämpfen und aus Angst vor weiterer Gewalt aus der Region geflohen.

