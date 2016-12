Syrien Russische Soldaten finden Massengräber in Aleppo

Zerstörungen in Aleppo (GEORGE OURFALIAN / AFP)

Russische Truppen haben in der syrischen Stadt Aleppo Massengräber entdeckt.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte in Moskau, sie enthielten die Leichen von mehreren Dutzend Syrern, die gefoltert worden seien. Einige seien verstümmelt, andere wiesen Schussverletzungen auf. - Die Truppen des syrischen Präsidenten Assad hatten Aleppo nach wochenlanger Belagerung mit Unterstützung der russischen Luftwaffe eingenommen. Russland entsandte anschließend Militärpolizisten in die Stadt.



Im nordsyrischen Al-Bab soll die Terrormiliz IS 30 Zivilisten getötet haben. Das türkische Militär erklärte, die Menschen hätten versucht, aus der Stadt zu fliehen. Aus Al-Bab werden seit Tagen Gefechte zwischen IS-Kämpfern und Rebellen gemeldet, die von der Türkei unterstützt werden. Ein Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan forderte das von den USA geführte Anti-IS-Bündnis zu Luftangriffen auf die Dschihadisten auf.



In Berlin sind mehrere hundert Aktivisten zu einem Solidaritätsmarsch nach Aleppo aufgebrochen. Sie wollen die Flüchtlingsroute in umgekehrter Richtung lang laufen und in dreieinhalb Monaten am Ziel ankommen.