In Brüssel hat die internationale Syrien-Konferenz mit einer Schweigeminute für die Opfer des mutmaßlichen Giftgasangriffs begonnen.

Die Vertreter von 70 Staaten und Organisationen gedachten der Menschen, die gestern in der nordwestlichen Provinz Idlib gestorben sind, sowie der insgesamt mehr als 300.000 Toten in dem seit sechs Jahren anhaltenden Konflikt.



Nach neuen Angaben von Aktivisten wurden in Idlib mindestens 72 Menschen getötet, darunter 20 Kinder. Rebellen sowie mehrere westliche Regierungen werfen den syrischen Streitkräften vor, Giftgas eingesetzt zu haben. Damaskus bestreitet das. Russland, der wichtigste Verbündete Syriens, erklärte, die syrische Luftwaffe habe ein von Rebellen genutztes Lager mit Giftstoffen getroffen. Dem wiederum widersprach ein Kommandeur der Freien Syrischen Armee. Er sagte Reuters, jeder am Ort habe sehen können, wie ein Flugzeug mit Gas angegriffen habe.



Auf der Konferenz in Brüssel kündigte Bundesaußenminister Gabriel an, dass Deutschland weitere 1,2 Milliarden Euro für die Opfer des syrischen Bürgerkriegs zur Verfügung stellen wird.