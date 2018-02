Russland hat den Luftangriff der US-Armee auf Assad-treue Truppen in Syrien verurteilt.

Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Nebensia, sagte am Rande einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats, der Luftangriff in Deir al-Zor sei "unzulässig" und "bedauerlich". US-Verteidigungsminister Mattis sprach dagegen von "Selbstverteidigung".



Bei dem Angriff waren nach Darstellung der USA mehr als 100 Menschen getötet worden. Zuvor sollen regimetreue Kämpfer ein Hauptquartier von Assad-Gegnern angegriffen haben, die mit der internationalen Anti-IS-Koalition unter Leitung der USA verbündet sind.



Der UNO-Sicherheitsrat befasste sich in seiner nicht-öffentlichen Sitzung mit einer möglichen humanitären Waffenruhe zum Schutz der Zivilisten in Syrien. Es gab allerdings kein konkretes Ergebnis.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.