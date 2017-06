Russland hat Angaben der Organisation für das Verbot chemischer Waffen zum Giftgas-Angriff im syrischen Chan Scheichun zurückgewiesen.

Der Bericht der OPCW sei unausgewogen und beruhe auf zweifelhaften Beweisen, erklärte das Außenministerium in Moskau nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen. Die daraus gezogenen Schlüsse dienten offenbar einem politischen Zweck. Die Organisation hatte in Den Haag mitgeteilt, Untersuchungen hätten ergeben, dass bei dem Angriff in Chan Scheichun am 4. April der chemische Kampfstoff Sarin eingesetzt worden sei. Das französische Außenministerium betonte, damit sei der Einsatz von Giftgas zweifellos bewiesen. Die Bundesregierung forderte den UNO-Sicherheitsrat auf, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die USA beschuldigen das syrische Militär, hinter dem Angriff mit mehr als 90 Toten zu stehen. Die Armee bestreitet das.