Russland hat einen Bericht der Organisation für das Verbot chemischer Waffen zurückgewiesen, laut dem Anfang April in Chan Scheichun in Syrien Sarin eingesetzt worden ist.

Der Bericht der OPCW sei unausgewogen und beruhe auf zweifelhaften Beweisen, erklärte das Außenministerium in Moskau. Die daraus gezogenen Schlüsse dienten offenbar einem politischen Zweck. Russland unterstützt im syrischen Bürgerkrieg die Regierung von Präsident Assad, der bestreitet, dass seine Armee Giftgas einsetzt hat.



Bei dem Angriff am 4. April waren rund 90 Menschen getötet und Hunderte schwer verletzt worden. Die Bilder von erstickenden Kindern hatten weltweit Entsetzen ausgelöst. Ein gemeinsames Gremium der OPCW und der UNO soll nun klären, ob die Regierung in Damaskus für den Angriff verantwortlich ist.