Im Osten Syriens hat die russische Armee nach eigenen Angaben zahlreiche Dschihadisten getötet.

Bei einer Serie von Luftangriffen seien rund 120 Kämpfer der Terrormiliz IS und mehr als 60 "ausländische Söldner" getötet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Demnach wurden die Angriffe unter anderem in der Gegend von Majadin geflogen. Die Ortschaft wurde 2014 vom IS eingenommen.