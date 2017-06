Russland hat nach eigener Darstellung keine Hinweise darauf, dass die syrische Regierung einen Angriff mit Chemiewaffen plant.

Hintergrund sind US-Berichte nach denen ein solcher Einsatz bevorstehen könnte. Der Kreml teilte in Moskau mit, wenn Geheimdienst und Verteidigungsministerium über solche Informationen verfügten, dann würden sie das auch mitteilen. Russland ist neben dem Iran einer der Verbündeten des syrischen Präsidenten Assad. Die syrische Regierung bestritt ebenfalls, dass es Pläne für einen Chemiewaffeneinsatz gibt.



Das Weiße Haus in Washington hatte über mögliche Vorbereitungen für einen Angriff berichtet. Das Assad-Regime hat bislang stets bestritten, jemals C-Waffen verwendet zu haben - so auch Anfang April, als in Chan Scheichun in der Provinz Idlib mehr als 80 Menschen getötet wurden.