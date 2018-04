Im Syrien-Konflikt wollen Russland, der Iran und die Türkei eine Spaltung des Landes verhindern.

Die drei Länder seien aufrichtig daran interessiert, dass Syrien ein Einheitsstaat bleibe, sagte der russische Außenminister Lawrow in Moskau. Er äußerte sich nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Teheran und Ankara, Sarif und Cavusoglu. Die drei Staaten sehen sich als Garantiemächte der Syrien-Verhandlungen in Astana, die parallel zu den UNO-geführten Gesprächen in Genf stattfinden. Lawrow warf dem Westen vor, Syrien spalten zu wollen. Die USA, Großbritannien und Frankreich hätten mit ihren Raketenangriffen auf syrische Einrichtungen vor zwei Wochen die Lage verschärft.

