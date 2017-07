Russland, die Türkei und der Iran wollen in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe eine Vereinbarung zu den sogenannten Sicherheitszonen in Syrien ausarbeiten.

Das teilten die Länder in einer Erklärung bei den Syrien-Gesprächen in Kasachstan mit. Zugleich hieß es, die nächste Verhandlungsrunde in Astana sei für Ende August angesetzt worden. Die Gespräche sollen den UNO-geführten Friedensprozess in Genf unterstützen.