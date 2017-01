Syrien Russland und Türkei fliegen Luftangriffe auf IS

Ein russisches Kampfflugzeug vom Typ SU-24 startet von einer Basis in der syrischen Provinz Latakia. (AFP / Alexander Kots / Komsomolskaya Pravda)

Russland und die Türkei haben gemeinsam Luftangriffe auf die Terrormiliz Islamischer Staat im Norden Syriens geflogen.

Nach Angaben des russischen Militärs waren neun russische und acht türkische Kampfjets an der Offensive auf die Stadt Al-Bab in der Provinz Aleppo beteiligt. Die gemeinsamen Luftangriffe unterstrichen das zunehmend enge Bündnis zwischen Moskau und Ankara. Beide Länder hatten im vergangenen Monat eine Waffenruhe für Syrien vermittelt. Der IS ist davon ausgeschlossen.



Im Osten Syriens sind IS-Kämpfer weiter auf eine Enklave der syrischen Armee vorgerückt. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte nahmen die Dschihadisten ein Kraftwerk nahe der Stadt Deir al-Sor ein. Es sei der größte Angriff auf die Enklave seit einem Jahr.