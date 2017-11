Russland will erreichen, dass ein Expertenbericht der Vereinten Nationen zu einem Giftgaseinsatz in Syrien neu angefertigt wird.

In einem russischen Resolutionsentwurf für den UNO-Sicherheitsrat heißt es nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP, das Ermittlerteam müsse seine Erkenntnisse zum Angriff auf Chan Scheichun im April zurücknehmen, bis eine umfassende Ermittlung vor Ort möglich sei. Die Experten der Vereinten Nationen und der Organisation für das Verbot chemischer Waffen hatten in dem Report die syrische Regierung für den Sarin-Angriff mit mehr als 90 Toten verantwortlich gemacht. Damaskus bestreitet den Militäreinsatz.



Berichten zufolge hat die syrische Armee die IS-Miliz aus einer ihrer letzten Hochburgen im Osten des Landes vertrieben. Die Ölstadt Deir al-Sur, die seit 2014 vom IS beherrscht wurde, sei wieder vollständig unter syrischer Kontrolle, meldet die Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien.