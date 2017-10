Russland ist gewillt, mehr als 30 politische Gruppierungen aus Syrien zu Verhandlungen zusammenzubringen.

Diesen Vorschlag machte die russische Delegation bei den Syrien-Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana. Demnach schwebt Moskau ein "Kongress zum nationalen syrischen Dialog" vor, der am 18. November stattfinden soll. Als Ort ist den Angaben zufolge die russische Stadt Sotschi am Schwarzen Meer angedacht. Der Iran und die Türkei wollen das Vorhaben unterstützen, das auch in der Abschlusserklärung der Gesprächsrunde in Kasachstan genannt wird.



International laufen seit längerem zwei Initiativen parallel zueinander, um den Krieg in Syrien zu beenden. Zum einen sind das die Beratungen in Astana, zum anderen die Verhandlungen unter UNO-Vermittlung in Genf. Allerdings ging es in Astana bisher eher um regional begrenzte Waffenruhe und Deeskalationszonen, während in Genf die politische Zukunft Syriens im Vordergrund stand.