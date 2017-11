Russland will mehr als 30 politische Gruppierungen aus Syrien zu Verhandlungen zusammenbringen.

Diesen Vorschlag machte die russische Delegation bei den Syrien-Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana. Demnach bereitet Moskau einen "Kongress zum nationalen syrischen Dialog" vor, der am 18. November in Sotschi stattfinden soll.



Vertreter der syrischen Opposition wiesen den Vorstoß zurück. Man lehne eine solche Konferenz ab, sagte ein Sprecher des syrischen Hohen Verhandlungskomitees. Auch ein Vertreter der Syrischen Nationalkoalition erklärte, man werde sich nicht beteiligen. Es handle sich um einen Versuch, die Gespräche unter UNO-Vermittlung in Genf zu konterkarieren. Ein Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan teilte mit, man werde eine Teilnahme der Kurdenmiliz YPG an dem Treffen nicht akzeptieren.