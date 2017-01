Syrien Schwere Gefechte im Nordwesten

Kämper der al-Kaida-nahen Al-Nusra-Front. Heute heißt die Gruppe Dschabhat Fateh al-Scham. (AFP / AMC / FADI AL-HALABI)

In Syrien gibt es schwere Gefechte zwischen rivalisierenden Rebellengruppen.

Die früher als Nusra-Front bekannte Islamisten-Organisation Dschabhat Fateh al-Scham sei im Nordwesten des Landes in die Offensive gegen andere Aufständische gegangen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Kämpfe würden an zwei Orten in der Provinz Idlib nahe der türkischen Grenze ausgetragen.