In Syrien haben Hilfsorganisationen erstmals Schwerkranke und

Wie Vertreter von Rotem Kreuz und Rotem Halbmond mitteilten, werden die Betroffenen jetzt in Krankenhäuser transportiert.

UNO-Schätzungen zufolge befinden sich rund 350.000 Zivilisten in dem Gebiet, das von der syrischen Armee belagert wird. Die Vereinten Nationen hatten an die Regierung von Präsident Assad appelliert, die Ausreise von 500 Menschen zu ermöglichen, die ohne ärztliche Behandlung sterben würden.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.