In New York berät der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung über den mutmaßlichen Giftgaseinsatz im Norden Syriens.

Frankreichs Botschafter Delattre sprach von einem neuen Beweis für die Barbarei in dem Bürgerkriegsland. Er warnte den Sicherheitsrat davor, die Augen vor einem Giftgaseinsatz zu verschließen. Andernfalls fehle ihm die Legitimation, sollte es irgendwann einmal um den Einsatz nuklearer Waffen gehen. Großbritannien machte Russland für die Todesopfer mitverantwortlich. Mit seinem Veto-Recht im Sicherheitsrat habe Moskau in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass solche Angriffe nicht verhindert werden könnten.



In Berlin erklärte die Bundesregierung, die Verantwortlichen für dieses menschenverachtende Verbrechen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. In Ankara sagte der türkische Präsident Erdogan, es seien mehr als 100 Menschen bei dem Angriff ums Leben gekommen. Bislang war von 72 Toten die Rede.