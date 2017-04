Bei den Beratungen im UNO-Sicherheitsrat über den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien ist Russland wegen seiner Unterstützung für die Regierung in Damaskus kritisiert worden.

Moskau habe durch den Missbrauch seines Veto-Rechts in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass Angriffe wie der gestrige nicht verhindert werden könnten, sagte der britische Botschafter Rycroft bei einer Dringlichkeitssitzung. Frankreichs Botschafter Delattre warnte das Gremium davor, seine Legitimation aufs Spiel zu setzen, sollten die Mitglieder die Augen vor einem Giftgas-Angriff verschließen. Russland hatte zuletzt mehrere UNO-Resolutionen verhindert. Auch der aktuelle Entwurf stößt im Kreml auf Kritik. Er mache die syrische Regierung für den Angriff verantwortlich. Dafür gebe es keine glaubwürdigen Ermittlungsergebnisse. Nach Aussagen des türkischen Präsident Erdogan kamen mehr als 100 Menschen ums Leben. Bislang war von 72 Toten die Rede. Die Weltgesundheitsorganisation hält es für wahrscheinlich, dass die Opfer Giftgas ausgesetzt waren. Mehrere Anzeichen sprächen dafür, heißt es in einer Erklärung der WHO.



In Berlin drängte die Bundesregierung auf eine Bestrafung der Verantwortlichen für den Angriff. Bei einer Syrien-Konferenz in Brüssel sagte Deutschland zusätzliche Hilfen über mehr als eine Milliarde Euro zu. Das Geld ist für die Flüchtlinge in den Nachbarländern Syriens bestimmt.