Nach einer militärischen Konfrontation zwischen Israel und Syrien wächst international die Sorge vor neuen Spannungen. Russlands Präsident Putin rief Israels Regierungschef Netanjahu zur Mäßigung auf. Dieser betonte, sein Land werde sich gegen jeden Angriff auf seine Souveränität verteidigen. Derweil stellte sich das US-Außenministerium auf die Seite Israels.

Es warf dem Iran vor, in der Region nach Vorherrschaft zu streben. Zuvor war ein israelisches Kampflugzeug von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden, das Teil einer Angriffswelle auf Ziele in Syrien war.



Israels Luftwaffe begründete die Attacke mit dem Eindringen einer Drohne in den eigenen Luftraum. Diese sei von einer in Syrien gelegenen Stellung des Iran aus gesteuert worden. Teheran sprach von einer "Lüge", Syrien von einer Aggression Israels.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.