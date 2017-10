In Syrien haben kurdische und arabische Kämpfer die IS-Terrormiliz nach eigenen Angaben vollständig aus der Stadt Rakka vertrieben.

Die von den USA unterstützten sogenannten "Syrischen Demokratischen Streitkräfte" erklärten, man habe auch die letzten noch vom IS gehaltenen Stadtteile eingenommen. Augenzeugenberichte bestätigten diese Angaben. Dagegen sagte ein Sprecher des US-Militärs, es befänden sich noch etwa 100 IS-Kämpfer in der Stadt.



Der IS hatte Rakka im Januar 2014 erobert und später zur Hauptstadt seines selbsternannten 'Kalifats' erklärt. Die Offensive kurdischer und arabischer Kämpfer gegen die Dschihadisten hatte im Juni begonnen.