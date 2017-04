In Syrien ist die zwischen Regierung und Rebellen vereinbarte Evakuierung belagerter Städte fortgesetzt worden.

Korrespondentenberichten zufolge erreichten mehrere Busse aus den von Regierungstruppen kontrollierten Städten Fua und Kafraja einen Kontrollpunkt in der Nähe von Aleppo. Auch aus drei von Rebellen gehaltenen Ortschaften wurden demnach mehrere hundert Menschen in Sicherheit gebracht.



Die Evakuierungsaktion war am Samstag nach einem Anschlag auf einen Buskonvoi unterbrochen worden. Dabei hatte ein Selbstmordattentäter 126 Menschen mit in den Tod gerissen.