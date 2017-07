Das amerikanische Militär hat die Einstellung der Unterstützung für Rebellen in Syrien verteidigt.

Es sei ein sehr harter Schritt gewesen, die Hilfen nach vier Jahren zu stoppen, sagte der Chef der Sondereinsatzkräfte der US-Armee, Thomas, in Aspen im US-Bundesstaat Colorado. Zugleich bestritt er, dass es sich bei der Entscheidung von US-Präsident Trump um ein Zugeständnis an Russland gehandelt habe. Moskau ist einer der wichtigsten Verbündeten des syrischen Präsidenten Assad.



Die CIA hatte das verdeckte Programm 2013 unter dem damaligen Präsidenten Obama begonnen. Der Auslandsgeheimdienst rüstete moderate Rebellen mit leichten Waffen und Munition aus. Allerdings beklagten zahlreiche Gruppen in den vergangenen Monaten, kaum noch Hilfe von außen zu bekommen.