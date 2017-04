In Syrien ist der Transport von Zivilisten und Kämpfern aus mehreren belagerten Orten ins Stocken geraten.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sowie Aktivisten mitteilten, sitzen Tausende Männer, Frauen und Kinder seit gestern Abend in Bussen an einem Kontrollpunkt bei Aleppo fest. Hintergrund sei ein Streit zwischen den Konfliktparteien über die Ausreise von Rebellen. Aktivisten kritisierten, die Menschen in den Bussen würden nur unzureichend mit Lebensmitteln versorgt.



Die Evakuierung der Städte hatte gestern begonnen. Es handelt sich um zwei von Rebellen belagerte Orte im Norden und zwei von Regierungstruppen belagerte Städte bei Damaskus. Die Hilfsaktion war bereits im März unter der Schirmherrschaft von Katar und Iran vereinbart worden, verzögerte sich aber mehrmals.