Wegen der schweren Angriffe auf Ost-Ghuta sind wieder Tausende Menschen aus dem umkämpften syrischen Rebellengebiet gebracht worden.

Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte verließen allein in den vergangenen 24 Stunden mehr als 4.000 Zivilisten die Stadt Duma. Sie seien in Gebiete unter syrischer Kontrolle gebracht worden. Regierungstruppen hatten Mitte Februar eine Offensive in der Region gestartet. Mittlerweile sollen sie rund 80 Prozent des bisherigen Rebellengebietes kontrollieren.



Nach syrischen Medienberichten sollen im Laufe des Tages auch rund 1.500 Kämpfer einer islamistischen Rebellengruppe aus Ost-Ghuta abziehen.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.